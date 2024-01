Zona Azul ficará mais cara em São Paulo a partir de sábado; veja valor

A partir do próximo sábado, 20, os motoristas da capital paulista que utilizam a Zona Azul vão pagar um valor mais caro para usar o estacionamento rotativo. O valor da tarifa básica, referente à aquisição do Cartão Azul Digital (CAD), passará dos atuais R$ 6,08 para o valor de R$ 6,36, por uma hora utilizada.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 18, conforme Portaria 002/2024 da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT).

"Fica autorizado o reajuste da base tarifária de estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos no Município de São Paulo", consta na publicação.

Segundo a SMT, o reajuste da tarifa da Zona Azul consta no contrato de concessão, com periodicidade anual.

A empresa de estacionamentos Estapar é a operadora oficial do serviço na cidade de São Paulo.

Os CADs são adquiridos nas plataformas oficiais - no site, no app 'Estapar Nova Zona Azul - SP' e/ou nos pontos de venda credenciados. Além disso, você pode verificar a autenticidade do cartão digital comprado clicando aqui.

Atualmente, há 54.678 vagas de Zona Azul na capital.