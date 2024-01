Alegria geral nos 40 anos da Sapucaí

O Sambódromo da Marquês de Sapucaí completa 40 anos em 2024. Inaugurado em 1984, após meses de obra, surgia a passarela do samba, um lugar fixo para que os sambistas pudessem desfilar durante o carnaval. Depois de diversos locais servirem de cenário, foi a Rua Marquês de Sapucaí a escolhida para ser o palco definitivo.

E é no ritmo de comemorações que a TV Globo realizará no próximo dia 3 de fevereiro o programa Apoteose do Samba, para relembrar alguns dos momentos que marcaram a Sapucaí nessas quatro décadas, contando histórias de personagens que simbolizam todos aqueles que exercem uma mesma função.

Reunindo as 12 escolas do Grupo Especial, com intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira, passistas, baianas, e uma bateria com componentes de cada escola, além, claro, das torcidas, com adereços e bandeiras fazendo a festa, o programa será transmitido após o Big Brother Brasil e apenas para o estado do Rio.

Milton Cunha, apresentador do programa e carnavalesco, citou um pouco da trajetória ao recordar a avenida, e a possibilidade de estar neste programa comemorativo.

"É uma honra, porque eu estou há quarenta anos lutando, batalhando, animando quadra, brincando com sambista. Faz quarenta anos que eu estou dizendo: 'Com licença, estou chegando no sapatinho".

Já Mariana Gross agradeceu por poder apresentar essa festa. "Significa muito, porque é o palco dessa festa, que é a maior festa popular do mundo".

(Com Matheus Morais, do site Carnavalesco)