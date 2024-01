As pessoas que moram na parte mais alta do Conjunto Rubens Paiva, na Pavuna, estão sofrendo há mais de 15 dias sem uma gota d'água nas torneiras. Esses moradores não têm como lavar suas roupas, fazer comida ou sequer tomar banho. Todos pagam as contas de forma correta, e estão sofrendo com uma terrível falta de respeito e descaso da empresa responsável.