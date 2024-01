Lia de Itamaracá na Avenida

O Império da Tijuca levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Sou Lia de Itamaracá cirandando a vida na beira do mar", de autoria do carnavalesco Júnior Pernambucano. A agremiação vai falar sobre a história e vida da cantora, compositora e maior representante da ciranda brasileira. Ícone da cultura popular do país, Lia completou 80 anos no último dia 12 de janeiro. A proposta é que a escola de samba entre na Avenida com a força das energias da artista e do povo do Morro da Formiga, além de muita garra, emoção e toques de alegria e manifestação cultural.

Carnavalesco da agremiação por sete vezes, Júnior está à frente da Verde e Branco pelo segundo ano seguido. Foi sob seu comando, em 2013, que a escola do Morro da Formiga conquistou o título do Grupo de Acesso e retornou ao Grupo Especial após 18 anos. Conterrâneo de Lia, ele conta que já tinha o desejo de falar sobre a artista, o que só foi possível agora devido ao perfil de enredos sobre negritude da escola.

"O desejo vem desde criança, porque sou pernambucano. Eu acompanhei muito a Lia nas cirandas e em eventos culturais de Pernambuco. Sempre tive essa admiração pela artista. Daí, há alguns anos, pensei em desenvolver esse enredo. Passei a proposta para o presidente e ele curtiu, já que ela é uma mulher preta, lutadora e que possui ligações com as tendências temáticas que o Império da Tijuca traz - que são esses enredos ligados à ancestralidade negra. Isso influenciou bastante. Foi a união do meu desejo com a ligação da escola com a negritude", explica o carnavalesco.