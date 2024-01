Gerente da CDD vai pro xilindró

O gerente do tráfico da Cidade de Deus, na Zona Oeste, foi preso ontem, durante operação realizada pela Polícia Militar (PM) na comunidade. Wagner Andrade da Silva, conhecido como 'Galé', de 42 anos, atuava na região do Karatê e tem mais de seis passagens pela polícia, incluindo anotações pelo crime de homicídio.

'Galé' estava foragido e era procurado pela polícia. De acordo com o Disque Denúncia, o criminoso teria participado do ataque a UPP da Cidade de Deus, em maio de 2014, e possui um mandado de prisão pendente. Ele também é investigado por tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra um PM. Segundo a corporação, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), estão em busca de traficantes da região.

Além do gerente, outro traficante também foi preso na ação de ontem. Foram apreendidas 260 trouxas de maconha, 180 pedras de crack, 73 pinos de cocaína e dois carregadores de fuzil. Os bandidos presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.