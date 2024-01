Guadalupe está completamente abandonada. Os assaltos são constantes e independentes do horário: manhã, tarde ou noite. Os comerciantes e moradores das ruas Melita e Matricária não aguentam mais e a região está ficando famosa por isso. Nas férias, as crianças não podem sequer brincar nos portões e ninguém se sente seguro para sair. As autoridades desapareceram.