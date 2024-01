As ruas no entorno do Morro Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, estão ficando completamente podres porque o tráfico fechou os acessos com portões de ferro, e agora não temos mais coleta de lixo na região. É surreal pensar que as autoridades resolveram ignorar toda a situação. O 9° Batalhão de Polícia Militar não aparece nunca. Isso é inaceitável. Cadê o prefeito?