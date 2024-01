Passou por cirurgia e foi entubado no CTI da unidade

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, P.S.R deu entrada no HMAPN às 20h59, com uma perfuração de arma de fogo no crânio e diversas fraturas craniana e na face. O adolescente foi encaminhado diretamente para o centro cirúrgico e o procedimento não teve intercorrências. Entretanto, o quadro de saúde do paciente é considerado gravíssimo e ele está entubado no CTI da unidade, aos cuidados da equipe local.

O pai do adolescente e o menino que atirou passaram mal, também precisaram de atendimento médico na UPA de Mesquita e, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), já foram liberados. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 53ª DP.