Corrida e outras celebrações

Já a tradicional Corrida de São Sebastião foi realizada às 7h30, partindo do Flamengo, na altura do Monumento aos Pracinhas. A publicitária Bruna Souza, de 39 anos, participou da corrida de São Sebastião, de 5 km, e foi direto para igreja celebrar o padroeiro.

"Eu tenho muita fé e participei da corrida hoje, vim agradecer porque era uma conquista pessoal fazer essa primeira corrida desse ano, um momento especial da minha vida".

Na Paróquia São Sebastião, em Quintino, a festa começou às 6h45 com uma alvorada solene. Já na Ilha do Governador, a Paróquia São Sebastião, na Praia de Olaria, teve festa com música ao vivo.