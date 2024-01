Prefeito esteve no COR

O prefeito Eduardo Paes esteve no Centro de Operações acompanhando a situação da chuva na cidade desde o início da manhã.

"Tivemos uma chuva forte na madrugada que bateu em boa parte da cidade. A sorte foi que a chuva passou pelos lugares mais rápido do que a gente esperava. Então, chegou a encher alguns lugares e ficamos muito atentos na Zona Norte, a região mais afetada na última semana, alguns pontos encheram, mas graças à rapidez da chuva, a água abaixou relativamente rápido. A gente teve muita pancada forte no entorno do Maciço da Tijuca, em Jacarepaguá, Zona Sul e Centro também. Foi uma pancada bem forte na cidade toda, mas o pessoal tá na rua trabalhando desde a madrugada e buscando minimizar os impactos", disse Paes em vídeo publicado no X, antigo Twitter.

O Corpo de Bombeiros realizou cerca de 30 atendimentos em todo o Estado, a maioria referente a salvamentos de pessoas, inundações e alagamentos.