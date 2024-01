Temporal volta a deixar Rio debaixo d'água

A forte chuva que atingiu o Rio na madrugada de ontem alagou ruas e 85 sirenes precisaram ser acionadas em 54 comunidades. Ainda durante a madrugada cidade entrou no Estágio 3 por causa dos altos registros de chuva em um período de uma hora. O terceiro nível em uma escala de cinco significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. Já pela manhã, o Rio retornou ao Estágio 2, devido à melhora nas condições do tempo ao longo do dia.

Segundo Centro de Operações Rio (COR), 32 bolsões d'água foram registrados no Rio, além de dois deslizamentos e quatro queda de árvores. A Avenida Carlos Peixoto, na Urca, a Estrada Grajaú-Jacarepaguá e o Alto da Boa Vista ficaram fechados cerca de quatro horas por questões protocolares de segurança. Já a Avenida Brasil, na altura da Vila do João, sentido Zona Oeste, ficou interditada por conta de um alagamento, mas foi liberada ainda pela manhã.

Na Avenida Niemeyer, na Zona Sul, um deslizamento de terra na altura do número 314, ocupou uma faixa da via. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve acionamento para a ocorrência. Equipes da Prefeitura atuam no local.

A Defesa Civil Municipal informou que, conforme previsto no protocolo do Sistema de Alerta e Alarme, acionou 85 sirenes em 54 comunidades, durante a madrugada, em função do elevado acumulado de chuva registrado pelo COR no período de uma hora.

Os pontos de apoio foram abertos pelos agentes comunitários de Defesa Civil e os moradores foram orientados a se dirigir aos pontos de apoio dessas localidades, até poderem voltar às suas casas.