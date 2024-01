Seguidos confrontos

Em dezembro de 2023, a região do Terreirão registrou dois ataques com mortos e feridos em menos de 48 horas. No dia 21, Lucas de Oliveira Silva, de 25 anos, e Caio Henrique da Silva Souza, 30, foram assassinados a tiros em uma rua da comunidade. Um terceiro homem também foi baleado, mas sobreviveu. No dia 23, um outro atentado, na Avenida Canal das Taxas, deixou um homem de aproximadamente 20 anos gravemente ferido.

A região do Recreio e da Barra da Tijuca, em especial a comunidade do Terreirão, que fica próxima ao local do crime, tem enfrentado uma rotina de violência nos últimos anos. A área sofre com uma disputa sem trégua entre milicianos e traficantes ligados a Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso em 24 de dezembro de 2023, e Leandro Xavier da Silva, o Playboy, que foi morto em um confronto com a Polícia Civil no Complexo da Maré, na Zona Norte, em 29 de junho do ano passado.