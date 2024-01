santo do dia

SANTO ILDEFONSO

Nasceu em 8 de dezembro do ano 606, em Toledo. Recebeu de Santo Isidoro o auxílio em seus estudos e aprendeu a desprezar o espírito do mundo. Pertencente a uma família de sangue real, ficou órfão e, empregando todos os bens que possuía, fez de tudo para a construção de um mosteiro para religiosos. Um homem de discernimento, mas isso não quer dizer sem medo, sem dificuldades. Morreu em 23 de janeiro de 667. Seu corpo foi sepultado na igreja de Santa Leocádia. Com um coração aberto para as vontades de Deus, foi um grande instrumento de Deus e devoto da Santíssima Virgem.