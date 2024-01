Vítima será enterrada em Minas

Após ser preso, Pedro Henrique Moreira foi levado para a 124ª DP (Saquarema), onde prestou depoimento e foi autuado pelo crime de feminicídio, permanecendo preso.

O corpo da vítima foi enviado para Ibirité, no estado de Minas Gerais, cidade natal da família, onde será sepultado.

O assassinato chocou moradores do bairro de Vilatur. Amigos e vizinhos da jovem lamentaram a crueldade do crime nas redes sociais. O pai da vítima, Davison Cordeiro, chegou a fazer um apelo antes do suspeito ser preso. "Me ajudem a achar esse monstro. Matou meu anjinho", escreveu.