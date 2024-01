Onde mãe não vê chorar

Policiais militares prenderam, no último domingo, o foragido Guilherme dos Santos Oliveira, conhecido pelo apelido de "Da Mamãe" ou "GH", de 26 anos. Ele é apontado como o líder do tráfico de drogas na comunidade da Maloca, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Com auxílio de informações repassadas pelo Disque Denúncia, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) se encaminharam à Rua Manoel Ramos, no bairro do Boaçu, onde estava Guilherme. Ao avistar as viaturas, o suspeito tentou fugir, mas foi detido por meio de um cerco tático.

Após a abordagem, os PMs constataram que Tribunal de Justiça do Rio havia expedido um mandado de prisão contra Guilherme em razão da revogação de benefício. Ele possui 15 anotações criminais e passagens em presídios entre os anos 2017 e 2021.

O foragido foi encaminhado à 72ª DP (Mutua) e, posteriormente, ao sistema prisional, onde permaneceu preso.