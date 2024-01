Vivi dá show de indígena

Viviane Araújo, de 48 anos, surgiu caracterizada de indígena no ensaio técnico da Acadêmicos do Salgueiro, realizado na noite do último domingo, na Marquês de Sapucaí. A Rainha de Bateria da vermelho e branco chegou a enfrentar uma chuva insistente durante o treino, mas manteve a euforia e mostrou que tem samba no pé, sendo bastante aplaudida pelo público presente.

O Salgueiro será a terceira escola a desfilar, no domingo, dia 11 de fevereiro. Neste ano, a vermelho e branco levará para Sapucaí o enredo "Hutukara" — que na língua yanomami significa "o céu original a partir do qual se formou a terra" — responsável por falar sobre desmatamento, aquecimento global e os impactos causados na vida dos indígenas.