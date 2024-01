A esquina das Ruas Irapua e Ibicuí, na Penha Circular, virou um lixão a céu aberto. Ninguém aguenta mais a podridão que fica o local e a quantidade de ratos e baratas que acaba entrando nas casas dos moradores. A coleta de lixo precisa ser feita com mais frequência e seria ótimo se colocassem lixeiras no local para diminuir o caos. Ninguém aguenta mais viver no meio de tanto lixo. Essa situação é absurda!