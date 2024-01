O carnaval é um dos momentos mais esperados pelos cariocas, mas tem sido difícil poder se divertir sem ter dor de cabeça. As pessoas que vão assistir os ensaios técnicos na Sapucaí estão sofrendo com a falta de transporte. O metrô deveria colocar mais vagões pros foliões viajarem com o mínimo de conforto e não ficarem espremidos. Busão é raridade ter. A maioria das linhas param cedo e deixam todo mundo na mão.