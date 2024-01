Feira de Acari será ocupada por forças de segurança após proibição

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) vai se reunir com a Guarda Municipal e as forças policiais durante esta semana para planejar e executar a ocupação da Feira de Acari, na Zona Norte. O prefeito Eduardo Paes assinou um decreto, publicado nesta terça-feira (23), que proíbe o funcionamento da feira, sob a justificativa de que o ponto comercial não tem licença para funcionar e que teria ligação direta com facções criminosas. A ação está prevista para acontecer no próximo domingo (28).

De acordo com um trabalho de inteligência da Seop, a feira tem ligação direta com o tráfico de drogas, roubos de cargas, furto de energia e contrabando, e constatou a venda de produtos de todos as naturezas, dentre eles alimentos não perecíveis e até mesmo de animais silvestres.

"A gente já tem algumas reuniões de planejamento já feitas e algumas que ainda vão acontecer ao longo da semana, justamente para poder organizar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Seop e a Guarda Municipal, fazerem essa articulação com as forças do Estado, que são fundamentais, porque ali a gente enfrenta o crime organizado armado", disse Brenno Carnevale, secretário municipal de Ordem Pública.

Governador dá apoio à operação

O governador Cláudio Castro determinou que as forças estaduais de segurança apoiem a ação da Prefeitura do Rio para proibir o funcionamento da feira pública realizada em Acari.



"Não admitimos o comércio ilegal ou a dúvida sobre o origem de produtos. Para isso, daremos todo o suporte necessário por meio das nossas secretarias de Polícia Militar e de Polícia Civil", disse Castro.



A estratégia de ação integrada será definida em reunião na Secretaria de Polícia Militar com representantes da prefeitura nesta quarta-feira (24).



Na Polícia Civil, a comercialização de produtos e de animais na feira de Acari é investigada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).