A Rua São Francisco Xavier é enorme e em todas as partes é extremamente perigosa. Ficar esperando ônibus nessa rua e não ser assaltado é milagre divino. Não existe policiamento. Os bandidos não se intimidam nem com o Colégio Militar. Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia. Eles atacam de moto, bicicleta e até a pé. Já passou a hora da iluminação ser melhorada e ter policiamento fixo em pontos estratégicos.