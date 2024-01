Feira de Acari será ocupada domingo

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) vai se reunir com a Guarda Municipal e as forças policiais, ao longo da semana, para planejar a ocupação da Feira de Acari, na Zona Norte. Ontem, um decreto que proíbe o funcionamento do tradicional ponto de comércio popular foi publicado no Diário Oficial do Município, com a justificativa de que não é autorizado e teria ligação com organizações criminosas. A ação será realizada no próximo domingo, dia de funcionamento.

O decreto municipal afirma que relatórios de inteligência da Seop apontaram a ligação da feira com o tráfico de drogas, roubos de cargas, furto de energia e contrabando, e constatou a venda de produtos de todos os tipos, entre eles alimentos não perecíveis e animais silvestres, de origem desconhecida e pela metade do preço de mercado. O secretário municipal de Ordem Pública disse que a ocupação vai precisar do apoio das Polícias Civil e Militar, já que a região sofre com a influência do crime organizado armado.

"A gente já tem algumas reuniões de planejamento já feitas e algumas que ainda vão acontecer ao longo da semana, justamente para poder organizar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Seop e a Guarda Municipal, fazerem essa articulação com as forças do Estado, que são fundamentais, porque ali a gente enfrenta o crime organizado armado. Então, a prefeitura precisa desse apoio das forças policiais, já para no domingo a gente ter uma ocupação tranquila do espaço, sem nenhum tipo de confronto ou problema. A gente espera, com essa ocupação, fazer com que o decreto seja cumprido", disse.