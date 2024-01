Milícia toma prejú

Dois líderes da milícia de Curicica, na Zona Oeste, foram presos na madrugada de ontem. Segundo a Polícia Civil, Cláudio César Rocha, o 'Cara de Ferro', e Anderson Ferreira de Oliveira, o 'Andinho', foram abordados na saída de uma casa noturna na região de Curicica.

Houve confronto e dois seguranças dos milicianos morreram no fogo cruzado com os policiais. Eles foram identificados como Tarik Luigi Fernandes e Kendel Kelvin Nascimento. De acordo com as investigações, 'Cara de Ferro' é apontado como o chefe do grupo e Andinho o segundo homem na hierarquia.

O delegado responsável pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), João Valentim, afirmou que a dupla tinha o projeto de invadir outros territórios. Por isso, segundo o delegado, a prisão ameniza o clima de guerra entre quadrilhas rivais.

"É uma prisão importante pra Polícia Civil e para a sociedade, que desarticula aquela milícia da região. Eles constituem um núcleo dessa organização criminosa, são narco-milicianos com alto poder bélico, que fecham com o tráfico de drogas e dominam a região da Curicica e adjacências".