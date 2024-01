O carnaval é uma das épocas mais esperadas pelos cariocas, mas a insegurança tem tirado o direito das pessoas se divertirem. Os bandidos, que geralmente estão portando arma branca, se infiltram entre os foliões pra cometer furtos e, quando são vistos, atacam para matar. No último final de semana duas pessoas foram esfaqueadas e a tendência é só piorar. A segurança pública precisa proteger as pessoas do bem.