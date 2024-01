'BBB 24': Ary Fontoura entra na casa, 'debocha' de Vanessa Lopes e aperta botão de desistência

Ary Fontoura participou do quadro "Vamo Invadir sua casa", do Big Brother Brasil 24, nesta quarta-feira, 24. Nele, o humorista Marcos Veras leva famosos para conhecer a casa mais vigiada do Brasil enquanto os participantes aguardam a "manutenção" em outros cômodos.

Durante a brincadeira, o ator de 90 anos não poupou ninguém: deitou na cama dos brothers, comeu a comida deles, usou a touca de cabelo de Giovanna Pitel e até "imitou" Vanessa Lopes, influenciadora que desistiu do programa na última sexta-feira, 19.

Fontoura e Veras passearam pelos cômodos, foram na dispensa, onde brincaram sobre os participantes estarem com dificuldade de usar a tábua de passar, e quando voltaram à sala, o humorista brincou sobre Vanessa.

"Seguinte, a gente está com uma vaga aqui na casa. A nossa influenciadora de dancinhas pediu demissão na semana passada. Não aguentou. Foi embora. Então, queria dar boas vindas a você aqui na casa", disse.

O ator, então, respondeu: "Essas boas-vindas já podem ser uma despedida, porque eu não pretendo ficar aqui não. Tem que elogiar os atores que estão aqui dentro! Todos estão representando uma coisa que não são. Foi realmente muito bom estar aqui, mas eu não posso ficar aqui".

A fala de Fontoura faz referência a Vanessa Lopes, que, antes de desistência, acusou os brothers de serem atores contratados para enganá-la. Em seguida, ele fingiu uma discussão com Veras e apertou o botão de desistência do programa.

A ação ativou o alarme da desistência e assustou os brothers, que estavam na área externa. O ator e o humorista logo deixaram a casa e os participantes foram liberados para entrar, confusos com o barulho.