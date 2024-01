SANTO DO DIA

SANTOS TIMÓTEO E TITO: eram bispos e ambos colaboradores do Apóstolo dos Gentios, São Paulo. Timóteo nasceu em Listra, próximo de Tarso. Sua mãe era judia e o educou na religião hebraica. Desde pequeno, tinha um grande amor pela Sagrada Escritura. São Tito foi o segundo e grande colaborador de São Paulo. Companheiro de missão, por volta do ano 48, Tito foi para Jerusalém com São Paulo para o Concílio. São Paulo apresentou-o aos apóstolos e opôs-se a que fosse circuncidado, como era o desejo dos cristãos judaizantes.