Porto da Pedra voltou para ficar no especial

De volta ao Grupo Especial após 12 anos, a Porto da Pedra vai levar para a Marquês de Sapucaí um desfile de muita brasilidade. Com o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", do carnavalesco Mauro Quintaes, a escola de São Gonçalo contará a história do almanaque que prometia decifrar desde a previsão do tempo até o comportamento dos insetos. Durante 200 anos, foi o livro mais lido do Nordeste.

E para marcar este retorno, a agremiação promete entrar na Passarela do Samba repleta de riqueza e imponência: ao todo, serão nove alegorias - entre um tripé e a acoplagem do abre-alas. O tigre, tradicional mascote e símbolo da Vermelha e Branca gonçalense, pode chegar a 22 metros de altura e tem o mesmo tamanho em comprimento - o maior já feito pela equipe. Segundo Quintaes, o desfile terá como proposta quebrar barreiras e mostrar que o lugar da Porto da Pedra é na elite do carnaval.

"O desfile da Porto da Pedra vai mostrar que tudo é possível. Acredito que a gente não tem que se conformar com a mecânica que, durante alguns anos, existe no carnaval. Estamos aqui para derrubar as paredes, criar novos parâmetros e mostrar que uma escola que sobe pode sim vir bonita, preparada, bem acabada, com um investimento alto e com a autoconfiança do desfilante em poder representar o seu município", afirmou.