Ponte aposta em enredo afro

A Unidos da Ponte, mantendo sua tradição de enredos afros, promete encantar a Marquês de Sapucaí na Série Ouro com a narrativa envolvente de "Tendendém - O axé do epô pupá". Este enredo conduzirá os foliões pela fascinante saga do dendê, desde sua origem mítica nas terras africanas até sua chegada ao Brasil.

Com a direção do carnavalesco Renato Esteves, a escola de São João de Meriti promete uma celebração cultural única.

"O enredo surgiu através de um incêndio. Eu era assistente do Cahê, na Imperatriz, para o carnaval do Museu Nacional, e nessa pesquisa tinha um livro lá no cantinho da biblioteca que eu peguei, e falei assim, eu acho que isso dá enredo. E era o livro do Raul Lodi, que é 'Tem Dendê, Tem Axé', que falava sobre a história do Dendê, que eu acho que o mais interessante é que a gente sempre fala do Dendê, em tudo que é samba enredo, mas o Dendê mesmo nunca foi protagonista de um enredo. Achei essa ideia interessante", comentou Renato.