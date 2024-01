Homenagem ao Santo Guerreiro

São Jorge com certeza é uma das figuras mais populares da fé no Brasil. Venerado como mártir da fé em Jesus Cristo no catolicismo, é sincretizado com Ogum no candomblé e na umbanda, e de forma especial com Oxóssi no candomblé baiano.

A figura do soldado romano que enfrenta o dragão, a quem chamamos de "santo guerreiro", traz a muitos brasileiros esse aconchego de fé e perseverança em meio às batalhas da vida. Será sobre esse personagem muito importante da religiosidade brasileira, que a Unidos de Bangu irá fazer seu Carnaval em 2024, com o enredo 'Jorge da Capadócia', desenvolvido pelo carnavalesco Robson Goulart.

Robson contou que a proposta veio da diretoria da escola e foi aprovada. Dali, ele foi para a fase de pesquisas, encontrando muito para ser falado sobre o santo e sua história.

O enfoque será mais na parte antes da conversão de São Jorge, afinal, ele foi soldado de Roma. Depois a escola virá com o sincretismo dele com as religiões de matriz africana.