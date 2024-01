A UPA do Centro, ao lado do Hospital Souza Aguiar, já foi muito boa, mas o atendimento está cada dia pior. As enfermeiras da triagem e os médicos tratam os pacientes com descaso. Em muitos casos, se recusam a atender o doente por acharem que é 'frescura' da pessoa. A limpeza também deixa muito a desejar. Os banheiros vivem imundos e muitos moradores de rua dormem lá dentro, deixando os pacientes em pé.