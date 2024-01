Desordem total na Aires de Saldanha, esquina com Djalma Ulrich, atrás do MIS (que está em construção há anos), em Copacabana. O muro do MIS virou mictório, e atrás dele virou depósito das barracas da Feira do Posto 5. Passar por lá é ter que sentir o odor fétido sempre. Pagamos IPTU caro e o que temos em troca é uma total bagunça no bairro. O Copacabana Presente nada faz para inibir essa desordem. Estamos cansados!