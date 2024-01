Parceira passou mal antes

Pouco antes de subir no trio, a cantora Treyce teve um mal-estar e precisou ser ajudada por sua equipe de produção. Ainda assim, ela fez o público pular ao som dos sucessos "Me chama de amor" e "Lovezin". "Estou muito feliz de cantar com a amiga Lexa" para alegria dos fãs lá embaixo.

A professora Cristiane Oliveira, de 38 anos, ficou perto do trio elétrico com seu aluno Wellington Germano, de 18. Os dois acordaram cedo e saíram de Belford Roxo, na Baixada, para ver a artista.

"Eu gosto muito de Carnaval, estou sempre por dentro de todos os blocos que estão por aí. Moro muito longe e acordei às 4h para vir aqui hoje por causa da Lexa. Gosto de todos os artistas, mas amo muito a Lexa", comentou o estudante.

Cristiane ainda contou que a artista carioca não sai do repertório de Wellington. "Sou professora de ritmos, então ele fala muito da Lexa durante as aulas. Fica me pedindo para dançar e dança muito".