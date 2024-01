Viu mensagem no zap e enlouqueceu

A fisioterapeuta contou que o ex viu mensagens dela com um homem e, a partir disso, viveu horas de terror. "Ele me levou para fora do sítio, me jogou no chão, me chutou e agrediu. Ele me botou dentro do carro e ficou me torturando por seis horas. Ele subiu a serra de Petrópolis, eu vi placas da estrada de Três Rios. Ele tentou entrar em um motel e falou que ia me estuprar. Nessa hora, tentei abrir a porta, mas ele mordeu minha perna, foi aí que ele pegou o retorno e eu consegui pedir socorro no posto de gasolina".

Após o registro de ocorrência, agentes pediram à Justiça um mandado de prisão preventiva, aceito pela Justiça. Os agentes levantaram informações e localizaram o autor no bairro Quintino, Zona Norte.