O apoio de agentes da Força Nacional no Rio foi prorrogado até o dia 31 de março. A decisão, publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, foi confirmada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Em novembro de 2023, o Governo Federal já havia prorrogado a operação até o dia 31 de janeiro deste ano. As equipes permanecem no Rio, pelo menos, até março quando será empossada uma nova equipe no Ministério da Justiça.