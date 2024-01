Portela e Tijuca ensaiam bem

A duas semanas do Carnaval 2024, a Marquês de Sapucaí já está embalada pelo ritmo das escolas de samba. Dessa vez, Portela e Unidos da Tijuca foram as agremiações responsáveis por contagiar o público nas arquibancadas e frisas do Sambódromo, no último domingo, naquela que foi a terceira noite de ensaios técnicos da temporada.

Mesmo com chuva contínua na cidade, a Portela chegou com o time praticamente completo, dando aos torcedores um gostinho do que vai ser o enredo "Um Defeito de Cor", dos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga, baseado no romance da escritora Ana Maria Gonçalves.

A azul e branco de Oswaldo Cruz e Madureira teve um ótimo desempenho, principalmente, através do canto de seus componentes, que entoavam o samba com força.

Já a Unidos da Tijuca mostrou uma prévia de "O Conto de Fados", enredo desenvolvido pelo carnavalesco Alexandre Louzada. Em um dia marcado pela chuva que lavou a alma dos tijucanos, a comissão de frente, a alegria e a leveza do componente foram os grandes destaques da noite.