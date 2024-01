Hora da Viradouro

A Viradouro tem batido na trave nos dois últimos anos. Após a conquista de 2020, a agremiação conseguiu um vice-campeonato e um terceiro lugar. Sempre presente no top 3 desde que voltou ao Grupo Especial em 2019, a Vermelha e Branca do Barreto vai apostar novamente em um enredo profundo, complexo, inédito e carregado de religiosidade para buscar o terceiro título da elite do carnaval carioca.

E uma das grandes apostas é o carnavalesco, Tarcisio Zanon, que não perdeu nenhum décimo válido nos quesitos plásticos e em enredo desde curiosamente no ano do título. Produzindo o segundo desfile na escola em voo solo, o artista quer se manter inatingível pela caneta dos jurados para ajudar a Viradouro a conquistar mais um caneco.

Em 2024, a Unidos do Viradouro levará para a avenida o enredo "Arroboboi, Dangbé", sobre a energia do culto ao vodum serpente. Força que se manifestou desde épicas batalhas na Costa ocidental da África e que influenciou as lutas das guerreiras Mino, do reino de Daomé, iniciadas espiritualmente pelas sacerdotisas voduns, dinastia de mulheres escolhidas por Dangbé. Por se tratar de uma temática que ainda não possui tantas informações reunidas e organizadas, a equipe de Tarcisio Zanon teve que se virar para construir a narrativa, contando obviamente com a pesquisa de Moacir Maia, mas também desenvolvendo o seu próprio trabalho. Para êxito nesta tarefa, o carnavalesco da Viradouro contou com uma importante ajuda de um pesquisador que já vem fazendo parte da família vermelha e branca de Niterói nos últimos anos.

"Trabalhei esse carnaval para o conjunto. Acho que o que tem força de fato no carnaval da Viradouro de 2024 é o conjunto, o todo da obra, eu não consigo dizer qual será a melhor alegoria porque cada alegoria tem uma característica artística, tem uma identidade artística, tem uma pesquisa diferente", afirmou Zanon.