A rodoviária Plínio Casado, no Centro de Caxias, está com os bancos quebrados, vive suja, com cheiro de urina e muitos cracudos pedindo dinheiro, assustando as pessoas. Não tem segurança e, de noite, fica ainda mais assustador. As pessoas cansadas de trabalharem o dia todo ainda precisam ficar em pé por muito tempo esperando os ônibus. A população não aguenta mais ser tratada com tanto descaso. É muita humilhação.