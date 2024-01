Quem precisa passar pela Avenida Brasil está sempre com medo dos arrastões quase que diários feitos pelos bandidos. Os motoristas precisam andar sempre em alerta porque agora tem acontecido a qualquer hora do dia. As pessoas trabalham dia e noite para conquistar seus bens materiais para a bandidagem achar que tem o direito de roubar. Ainda tem o risco de ser atingido por uma bala perdida. Cadê o policiamento?