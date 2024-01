Saiba quem é Nicolas Prattes, ator que foi flagrado com Sabrina Sato no Copacabana Palace

Sabrina Sato e Nicolas Prattes foram fotografados juntos na piscina do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 29. Rumores sobre o envolvimento dos dois já estavam circulando nas redes sociais há algumas semanas.

Conheça a trajetória de Nicolas Prattes

Nicolas Prattes tem 26 anos e iniciou sua carreira artística ainda criança, quando participou da peça O Rei Leão 2 - O Musical. Ele fez curso de teatro no Tablado por três anos, e em seguida ingressou no curso NY Film Academy, em Nova York, nos Estados Unidos.

De volta ao teatro brasileiro, o ator participou de Os Saltimbancos Trapalhões e Meninos e Meninas, que contou com duas temporadas.

Sua estreia na televisão brasileira aconteceu em 2000, atuando como Francesco, na novela Terra Nostra. Além da produção, Prattes também participou de Rock Story, O Tempo Não Para e Éramos Seis.

Em 2017, o ator disputou o Dança dos Famosos ao lado da bailarina Mayara Araújo. Em 2021, ele ficou em segundo lugar no The Masked Singer Brasil, ocasião em que usou a fantasia de Monstro.

Nicolas namorou a cirurgiã dentista Luiza Caldi por pouco mais de um ano. O fim do relacionamento dos dois foi divulgado em novembro do ano passado. Com os rumores do envolvimento entre Prattes e Sabrina Sato, Luiza se pronunciou em seu Instagram. "Parem de me atrelar a outras pessoas", disse.

Nas fotos divulgadas, Prattes e Sabrina estavam com a mãe do ator e com a filha da apresentadora.

Sabrina Sato se divorciou de Duda Neagle no início de 2023, após sete anos juntos. Desde então, a apresentadora não assumiu nenhum relacionamento publicamente. Os dois são pais de Zoe, de cinco anos de idade.