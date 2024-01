Mulher desaparecida é encontrada enterrada na casa do marido

Rio - Letícia Barbosa Leite da Silva, de 29 anos, desaparecida desde 16 de janeiro, teve o corpo encontrado na sexta-feira passada (26) na casa onde morava com o marido, no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A família acredita que o companheiro, que fugiu após a descoberta, tenha cometido o crime.

Liliane Barbosa, mãe da vítima, disse que chegou a trocar mensagens com a filha no dia do desaparecimento. O carro e Letícia ficou estacionado no local onde ela trabalhava. De acordo com Liliane, o marido de Letícia não ajudou nas buscas e continuou morando na casa onde o crime aconteceu.

"Dentro do quintal (onde estava o corpo), quem mais foi? Foi ele. Ele é cínico (...) ficou só postando as fotos dela, procurar, mesmo, não foi. Ele é um cínico, assassino", afirmou a mãe.

Letícia e o companheiro moravam juntos há nove anos e tinham dois filhos, de 2 e 5 anos - ela ainda era mãe de outra criança, de 7 anos, fruto de outro relacionamento. As crianças não estavam em casa quando o crime aconteceu. Liliane relata que a filha já havia sido agredida, mas que nunca deu queixa.

"Ele dava socos nela, nas costelas dela, ela ficava toda roxa e não falava nada, ficava quieta e com a cabeça baixa", afirmou.

Quem descobriu o corpo foi um irmão da vítima. que decidiu ir até a casa de Letícia. No quintal, encontrou um pano cobrindo três camadas de concreto fresco. A Polícia Militar foi acionada e o corpo foi descoberto.