Cigana encaminha desfile da Imperatriz

O povo da região da Leopoldina está obcecado pelo bicampeonato. Lá para os lados de Ramos só se fala nisso. E com um time estrelado e premiadíssimo em 2023 com nomes como Pitty de Menezes, mestre Lolo e Marcelo Misailidis, entre outros, o holofote segue com o carnavalesco Leandro Vieira, que nos últimos quatro carnavais comemorou títulos. A comunidade quer "Lá Décima" para comemorar mais ainda. Já Leandro Vieira não vai ficar triste se emplacar a quinta conquista de carnaval seguido, mas o artista reforça que vem celebrando diversas coisas na sua carreira, além dos títulos.

"Estou comemorando muitas coisas, não estou comemorando só campeonato, não. Eu tenho que comemorar ter participado da história da Mangueira, ter participado do Império Serrano, de participar da história da Imperatriz subindo com a escola. O campeonato é muito pouco diante daquilo que a gente às vezes vive e participa", define o artista.

O desfile de 2024 reserva uma nova história delirante e a produção de uma ficção carnavalesca baseada em outra ficção que faz parte da literatura popular. Essa nova ficção dentro da ficção vai permitir novas realidades visuais que sirvam a temática deste desfile.

"É uma possibilidade de construção carnavalesca delirante que é um delírio próximo ao Lampião no carnaval de 2023. Só que é um próximo e ao mesmo tempo super distante, porque é mergulhado em um ambiente de estética cigana", revela o carnavalesco, que é o atual campeão do Grupo Especial.