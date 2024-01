Líder do tráfico é presa

A Polícia Civil realizou, ontem, uma operação no Complexo da Maré contra traficantes do Mato Grosso que se escondem na comunidade. O objetivo foi cumprir mandados de prisão contra três mulheres que assumiram a liderança da organização criminosa após a prisão de seus companheiros. Segundo as investigações, elas buscaram refúgio no local, de onde davam ordens. Maria Ciane Fontenelles de Morais, apontada como líder do Comando Vermelho no Mato Grosso, foi presa. Já Maritssa Ingridy da Silva Rodrigues e Dandara Solana Fontinelles Ferreira seguem foragidas.

Através das redes sociais, moradores relataram intenso tiroteio desde as primeiras horas da manhã. Um blindado da corporação também foi visto circulando pela região. "Muitos policiais a pé na praça do PU, barulhos de bombas, correria e o Caveirão está dentro das comunidades fazendo rondas", escreveu um morador.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento. Já a unidade Diniz Batista dos Santos manteve o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas durante o dia.