Na Rua Coração de Maria, em frente à igreja católica Coração de Maria, no Méier, tem duas árvores que precisam ser podadas. As copas estão muito cheias e enrolando na fiação, correndo risco de uma explosão e deixar os moradores sem luz. Além disso, tem deixado a rua muito escura e 'facilitando' a vida dos assaltantes. Diversos assaltos estão acontecendo na região no período noturno.