Houve um assalto, no modo "arrastão", no dia 29/01, na Rua João Alfredo, esquina com Rua Pinto Guedes. Os assaltantes, que estavam em um Jeep Renegade, roubaram os pertences de pessoas que estavam em um carro atrás e ainda tentaram roubar uma Hilux que arrancou em disparada. Isso tudo aconteceu a poucos metros da 19ª DP. Nem isso os intimida mais. Já é o terceiro assalto em menos de 1 mês na região.