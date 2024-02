Sujeira em ruas de Copa

O retrato de Copacabana tem sido a foto ao lado. Diversas ruas do bairro vivem lotadas de lixo, com ratos e baratas. A Comlurb tenta fazer a coleta, mas não tem dado conta de tanto lixo dos bares e quiosques. Para piorar, os cracudos ainda reviram tudo procurando algo de valor. Para tentar melhorar a situação, a Comlurb poderia voltar a colocar as caçambas grandes para que as pessoas sem educação passem a parar de poluir as ruas do bairro. Tem calçada com tanto lixo que as pessoas precisam andar pela rua.