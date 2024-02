A rodoviária de Campo Grande é uma bagunça. As filas são quilométricas, não têm organização, os ônibus demoram uma eternidade e não tem ninguém para manter a ordem no local. Ainda tem aqueles espertinhos que gostam de ficar furando fila, causando ainda mais confusões. Os seguranças presenciam a bagunça e não fazem nada. É necessário que tenha funcionários orientando as pessoas. Todo dia é um caos.