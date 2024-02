Unidos de Padre Miguel quer o título de campeã da Série Ouro em 2024

Na busca pelo tão sonhado acesso ao Grupo Especial, a Unidos de Padre Miguel levará para a Sapucaí um dos maiores símbolos de devoção do povo nordestino. Com o enredo 'O Redentor do Sertão', assinado pelos carnavalescos Edson Pereira e Lucas Milato, a escola contará a história de Padre Cícero, que completaria 180 anos neste ano, e aposta na fé para a busca do milagre da Vila Vintém.

"Neste ano, o nosso grande objetivo foi entregar ao público o que eles esperam da Unidos. É um desfile que será grandioso, imponente, com alegorias volumosas e fantasias luxuosas - como eles (torcedores) gostam. Acredito que o grande objetivo quando iniciamos o processo de criação do desfile foi entregar para a nossa comunidade algo que eles já esperam", afirma Lucas Milato.