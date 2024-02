Genro de Flordelis preso

Elias de Souza Azevedo, genro da ex-deputada Flordelis, foi preso na noite da última quarta-feira depois de ameaçar, de novo, o advogado que representa a família do pastor Anderson do Carmo, assassinado em 2019. Dessa vez, o rapaz foi até a casa de Ângelo Máximo Macedo da Conceição.

O advogado explicou que sua esposa tinha ido dar uma volta na praia com a cadela e a filha quando se depararam com Elias na porta do prédio. "Ineditamente, ela me ligou e eu larguei o que tava fazendo em Icaraí e fui pra minha casa. Dei uma volta no quarteirão, mas não achei ele. Quando cheguei em casa, coloquei minha esposa no carro, fizemos uma nova ronda e não encontramos. Resolvi ir na orla e, quando voltei, encontrei o Elias na frente do meu prédio. Na mesma hora, liguei pro 190 e narrei o fato", explicou.

A Polícia Militar foi acionada e informou que, quando chegou ao local, o advogado disse que estava sendo ameaçado de morte. Com Elias, os agentes apreenderam uma faca e uma tesoura. Segundo a PM, os dois foram encaminhados à 81ª DP (Itaipu), onde a ocorrência foi registrada. Segundo Ângelo Máximo, Elias reagiu à abordagem e tentou atingir um dos policiais com a tesoura.

Na semana passada, o advogado já havia registrado uma ocorrência por agressão contra o genro da ex-deputada.