Apresentação do Senhor no Templo: A Festa da Apresentação do Senhor, pelos gregos chamada Hypapante, ocorre em quarenta dias depois do nascimento do Senhor. Jesus foi levado ao templo por Maria e José, cumprindo externamente a lei mosaica (sobre os primogênitos e a purificação da mãe), mas, na verdade, indo ao encontro do seu povo crente e exultante, como luz para se revelar às nações e glória do seu povo Israel. Roma adotou a festividade na metade do século VII.