Os moradores da Travessa Professor Antônio Reis, em Pedra de Guaratiba, estão sofrendo com a coleta irregular dos lixos. A rua acaba ficando cheia de lixo acumulado, com ratos e baratas fazendo a festa e um fedor horrível. Aí vem uma chuva forte e sai levando os lixos, vão querer colocar a culpa na população. Imagina ter que ficar com um monte de lixo na porta de casa, com restos de comida, coisas podres...