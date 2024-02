Os moradores da Rua do Russel, entre a antiga Manchete e Hotel Glória, estão sofrendo com a falta de água. Quando tem água, está sempre barrenta. A população já tentou contou com a Águas do Rio diversas vezes e não são respondidos. É desumano deixar as pessoas sem água, ainda mais nesse calor absurdo que tem feito no Rio de Janeiro. Não tem água nem pras necessidades básicas. Um absurdo!